Detran-RJ faz operação contra falsos despachantes no Centro do Rio Divulgação/ Alexandre Simonini

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 11:06 | Atualizado 12/11/2020 11:07

Rio - A Corregedoria do Detran-RJ realizou, na tarde da última quarta-feira, mais uma operação para coibir atividades irregulares nas imediações do edifício-sede, no Centro do Rio. Na ação, três pessoas foram encaminhadas à 4ª DP (Praça da República) e devem ser autuadas por exercício irregular da profissão. Os suspeitos não eram despachantes credenciados ao órgão e ofereciam serviços de forma ilícita.

“Estamos intensificando as operações contra as abordagens irregulares e apurando denúncias sobre supostas venda de vagas. Determinei uma força-tarefa para fechar o cerco contra os golpistas. Fizemos duas operações na sede em outubro e cinco pessoas foram autuadas. Também vamos expandir essas ações para o interior do Estado”, explicou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Desde janeiro deste ano, 31 pessoas já foram conduzidas à delegacia após serem investigadas pela corregedoria do Detran. Cinco delas foram flagradas em duas operação ocorridas em outubro nos arredores da sede do Detran, no Centro do Rio. Outras cinco sindicâncias estão em andamento e novas operações estão previstas.