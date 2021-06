Fausto Jr depôs na CPI da Covid nesta terça-feira, dia 29, no Senado - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Fausto Jr depôs na CPI da Covid nesta terça-feira, dia 29, no SenadoEdilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:13

O deputado estadual Fausto Vieira dos Santos Junior (MDB-AM), relator da CPI no AM, foi questionado pela senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) sobre a decisão de não ouvir o governador durante as investigações sobre desvios de recursos. Outros senadores expressaram surpresa pelo não indiciamento de Wilson Lima.

"Qual foi a operadora que obstruiu as investigações no Amazonas? O que foi feito do tempo que nós temos? É importante forcamos somente no tema determinado nessa CPI, que é a má gestão do uso dos recursos federais dentro dos estados e municípios. De onde vocês tiraram que não poderiam ouvir ou indiciar o governador?... O senhor tirou isso da sua cabeça?", questionou a senadora.

Publicidade

A parlamentar perguntou a Fausto sobre o porquê dos deputados do estado não terem feito nada quanto a situação do governador. O deputado respondeu dizendo que só poderia responder por ele mesmo e não pelos outros deputados. A senadora, então, afirmou que alguém estaria protegendo o governador do AM.

"são 24 deputados estaduais que não ouviram o governador. A principal figura da gestão ninguém ouviu, e se o senhor como relator não pode fazer isso, o caso é grave. É muito grave que tenha alguém protegendo (o governador) e o Brasil quer uma resposta.", completou Soraya.

Publicidade

Durante o depoimento, desta terça-feira, o deputado disse que considerou propor o indiciamento de Wilson Lima e até do presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), ex-governador do Estado, mas que essa decisão não foi tomada pelo conjunto de deputados que faziam parte da comissão na Assembleia Legislativa. "Não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação", declarou, citando Aziz.

O senador, por sua vez, declarou que o deputado foi convocado como testemunha, e não para "me acusar". Além disso, o presidente da CPI da Covid argumentou que teve os processos aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).