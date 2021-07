Câmeras de segurança flagraram o momento - Reprodução/Record TV

Câmeras de segurança flagraram o momento Reprodução/Record TV

Por iG

Publicado 01/07/2021 17:56 | Atualizado 01/07/2021 17:58

São Paulo - Um morador de rua teve o corpo incendiado na região da República, no centro da cidade de São Paulo (SP). O fato aconteceu na última terça-feira (29) e a vítima foi hospitalizada. Até o momento, ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. As informações são da Record TV.



O crime teria acontecido por volta das 23h40, informou a Polícia Militar (PM). No momento, a vítima foi socorrida e levada a um hospital da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Publicidade

Uma equipe da Secretaria da Segurança Pública está investigando e analisando as imagens das câmeras de segurança do local. De acordo com a pasta, é possível ver quando uma pessoa que estava com um cobertor nas costas ateou fogo no morador de rua que estava no chão e também estava envolto por uma manta.

O crime foi registrado no 2º Distrito Policial do Bom Retiro e as investigações ficarão sob os cuidados do 3º DP de Campos Elíseos.