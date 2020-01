Rio - Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro incendiado na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Eles estavam dentro do porta-malas do veículo.

O carro foi achado no acostamento da via expressa, na pista sentido Centro do Rio, próximo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) foi acionado e isolou o local para o trabalho de perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte das vítimas, que ainda não foram identificadas. Foi realizada perícia no local e os corpos encaminhados para exames periciais e de identificação no Instituto Médico Legal (IML). "Diligências estão em andamento para esclarecer o caso", disse em nota.