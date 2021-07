Ministro da Saúde Marelo Queiroga - Daniel Castelo Branco

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/07/2021 17:50

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lança nesta quarta-feira a nova campanha da família Zé Gotinha para incentivar a vacinação contra a covid-19 em todo o país.



Conforme dados do painel do Ministério da Saúde divulgados ontem (07), até agora foram entregues 143,2 milhões de doses de vacinas aos estados e ao Distrito Federal sendo que 107,1 milhões de doses foram aplicadas. Do total , 79,1 milhões foram da 1ª dose e 28 milhões da 2ª dose ou dose única.



Em entrevista exclusiva ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convocou os brasileiros que já têm direito, mas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19, a procurar um posto de saúde e atualizar o esquema vacinal. Sobre os brasileiros que estariam escolhendo o imunizante, Queiroga disse que “vacina boa é a que está disponível no posto e é aplicada em cada um dos brasileiros”.

