O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. - Reprodução

O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. Reprodução

Por iG

Publicado 08/07/2021 08:14

Um piloto na Austrália precisou pousar o avião enquanto uma aranha gigante "passeava" pelo teto da cabine da aeronave. O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.



Apesar do susto, o profissional disse ter conseguido pousar o avião sem qualquer problema em solo australiano. As imagens foram compartilhadas no último dia 15, mas voltaram a repercutir nesta semana.

De acordo com o portal Metro World News, Sean Hancock, de 47 anos, e sua esposa, Colleen, iniciaram o pouso da aeronave quando se assustaram ao perceber a presença do aracnídeo perto deles.



Publicidade

A gravação foi compartilhada no Instagram e chamou a atenção dos internautas. "Outro dia encontrei uma [aranha] do tamanho de uma moeda no meu carro e quase bati. Bravo", disse uma mulher. "Minha aracnofobia diz não", brincou outra.