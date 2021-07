Guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho - Reprodução/Youtube

Guru do bolsonarismo, Olavo de CarvalhoReprodução/Youtube

Publicado 14/07/2021 19:09 | Atualizado 14/07/2021 19:24

Há seis dias internado, o quadro clínico do professor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho, de 74 anos, é pouco divulgado desde a entrada no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. No entanto, o que se sabe é que Olavo apresentou um quadro de diarreia, anemia e sangramento urinário.

Tratado em um leito na enfermaria, o influenciador, que é cardiopata, chegou na unidade hospitalar no dia 8. Os exames iniciais diagnosticaram uma infecção urinária causada por bactéria. O problema o fez portar uma sonda vesical, um tubo que é inserido na uretra até a bexiga para drenar urina.

Publicidade

A equipe de oncologia do Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP), também ligada ao Hospital das Clínicas, foi consultada para investigar a possibilidade de um câncer na bexiga. Esse tipo de tumor aumenta o risco de infecção urinária. O médico José Antonio Franchini Ramires informou que está tratando a infecção detectada na corrente sanguínea, compensação cardíaca e hemodinâmica.



Segundo informações do instituto, Olavo evolui consciente, comunicativo e com quadro clínico estável. A previsão de divulgação de um próximo boletim médico será mediante a alta hospitalar, em data ainda não prevista.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso