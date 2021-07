Flávio Bolsonaro disse que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, evoluiu para melhor e acordou disposto - Carolina Antunes/PR

E ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/07/2021 12:26 | Atualizado 15/07/2021 12:28

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) informou há pouco, pelo Twitter, que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, evoluiu para melhor e acordou disposto. "A continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!", escreveu o parlamentar.

Presidente @jairbolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!#QuemManouMatarBolsonaro — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 15, 2021

Bolsonaro está internado desde a noite desta quarta-feira, 14, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após complicações no intestino. Antes de ser transferido para a capital paulista, ele chegou a passar por exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília (DF).



Flávio Bolsonaro encerra a postagem com a hashtag #QuemMandouMatarBolsonaro. A hashtag tem movimentado os apoiadores do presidente no Twitter e nesta manhã estava como segundo assunto mais comentado na rede social, com cerca de 16 404 postagens. Ontem, Jair Bolsonaro voltou a politizar sua internação, decorrida de complicações após a facada recebida em 2018, com citações ao PSOL e ao PT em postagens nas redes sociais.