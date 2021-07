Bolsonaro foi admitido nesta quarta-feira à noite no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista - Reprodução Instagram

Publicado 16/07/2021 12:05 | Atualizado 16/07/2021 12:10

Internado desde quarta-feira com quadro de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não pretende se licenciar do cargo. Com o vice-presidente Hamilton Mourão em viagem à Angola , o chefe do Executivo não deve passar o comando temporário nem para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nem para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Segundo o jornalista Ricardo Noblat, Bolsonaro cria um pequeno gabinete para trabalhar direto do hospital.