Brasil

Covid-19: Entenda porque João Doria se infectou mesmo vacinado

Imunizado com as duas doses da CoronaVac, o governador do estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (15) que testou positivo para a Covid-19. Vale lembrar, no entanto, que é possível contrair a doença mesmo com a vacina

Publicado 15/07/2021 18:46 | Atualizado há 2 horas