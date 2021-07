Presidente publicou uma foto dele caminhando no corredor do hospital com o suporte para soro - Reprodução

Publicado 16/07/2021 13:19 | Atualizado 16/07/2021 14:16

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) segue internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira, 16, o chefe do Executivo passou a segunda noite de hospitalização bem. Bolsonaro se manifestou sobre seu quadro de saúde em uma rede social.

Em nota, a equipe médica que cuida do presidente afirmou que Bolsonaro permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada, e apresenta um bom quadro. Entretanto, o presidente segue sem previsão de alta hospitalar.



Em uma publicação no Twitter, o presidente publicou uma foto dele caminhando, sem máscara, no corredor do hospital com o suporte para soro e já sem a sonda nasogástrica, retirada nesta quinta-feira, 15, e falou sobre a sua recuperação.

"Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos!", escreveu o presidente.

Na manhã desta sexta-feira, o filho 04 do presidente, Renan Bolsonaro, visitou o pai e publicou uma foto ao lado do pai. "Saiba que você é forte o suficiente para passar por mais essa luta. Seja paciente e tenha fé! Em breve, estaremos juntos vendo um jogo de futebol! Brasil acima de tudo; Deus acima de todos!", escreveu o rapaz.

Internação

Na madrugada de quarta-feira, 14, o presidente apresentou um quadro de dores abdominais e foi encaminhado ao Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, para a realização de exames. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável por atender Bolsonaro em procedimentos cirúrgicos desde a facada recebida pelo presidente durante a campanha eleitoral, foi chamado para avaliar o estado de saúde.

Após a averiguação de uma obstrução intestinal, o cirurgião decidiu pela transferência do presidente para hospital em São Paulo.

No boletim médico desta quinta-feira, os médicos afirmaram que o presidente retirou a sonda nasogástrica e inicia a alimentação, em dieta líquida, nesta sexta-feira.

O médico Antônio Luiz Macedo afastou, nesta quinta-feira, 15, a possibilidade, "em princípio", de uma nova intervenção cirúrgica no presidente da República. Segundo ele, a obstrução intestinal se deve a complicações posteriores ao atentado de setembro de 2018, que provocou múltiplas perfurações no órgão e uma série de operações.

