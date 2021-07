Os ocupantes do carro disseram que estavam indo para o casamento, no Colorado, quando houve pane mecânica no automóvel - Divulgação

Publicado 16/07/2021 11:45 | Atualizado 16/07/2021 13:36

Distrito Federal - Uma noiva foi ajudada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de quase perder o casamento. Ela estava a caminho do altar quando o carro quebrou na rodovia, na região de Planaltina, no Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira, 14. Os policiais deram carona para a noiva e um casal de padrinhos.

Os agentes estavam em deslocamento pela rodovia, próximo a uma ponte chamada Pipiripau, quando observaram um carro quebrado às margens da rodovia federal. Eles resolveram parar para ajudar o grupo.

Nesse momento, os policiais viram uma mulher vestida de noiva dentro do carro, desesperada. Os ocupantes do carro disseram que estavam indo para o casamento, na região do Colorado, quando houve pane mecânica no automóvel.



Como viram que seria difícil realizar o conserto do veículo a tempo, pois o casamento estava marcado para às 15h e o episódio ocorreu por volta das 14h30, os policiais ofereceram carona para a noiva e o casal de padrinhos, que logo aceitaram a ajuda.



De acordo com os agentes, todo o trajeto aconteceu sem intercorrências e o casamento foi realizado com sucesso.

Noiva quase perde o casamento, mas é ajudada por equipe da PRF após carro quebrar na rodovia, na região de Planaltina, no Distrito Federal.



Crédito: Divulgação / PRF pic.twitter.com/1LzcAIbEZq — Jornal O Dia (@jornalodia) July 16, 2021