Doria fala sobre seu quadro com covid-19 - Reprodução

Doria fala sobre seu quadro com covid-19 Reprodução

Publicado 16/07/2021 14:01 | Atualizado 16/07/2021 14:02

São Paulo - O governador de SP, João Doria (PSDB), afirmou que realizou novos exames protocolares na manha desta sexta-feira, 16, e segue bem. Nesta quinta-feira, o chefe do Executivo de São Paulo confirmou que testou positivo para a covid-19 pela segunda vez.

"Mais uma vez, eu quero agradecer as inúmeras mensagens que tenho recebido de apoio e solidariedade. Muito obrigado a todos! Grato também pelo consentimento que vocês têm expressado. Acabei de fazer novos exames pela e vou continuar seguindo o protocolo de orientação, com isolamento na minha casa", disse Doria.

Publicidade

O governador afirmou que está trabalhando em casa desde a confirmação do diagnóstico. "Estou trabalhando remotamente, mas felizmente estou bem, porque tomei a vacina. Tomei as duas doses. Isso está me protegendo. É isso que me faz poder ficar em casa, cumprindo a quarentena e não estar hospitalizado. Portanto, viva a vacina, viva a vida", afirmou o governador de SP.

Doria foi vacinado com as duas doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan junto ao laboratório chinês Sinovac Biotech.

Publicidade

Nesta manhã realizei exames protocolares e, graças às duas doses da Vacina do Butantan, estou muito bem. Continuarei seguindo as recomendações médicas e da ciência para minha pronta recuperação. Obrigado a todos pelas palavras de solidariedade. pic.twitter.com/xTcY1LFywR — João Doria (@jdoriajr) July 16, 2021

Diagnóstico

Publicidade

Nesta quinta-feira, Doria, confirmou por meio de suas redes sociais, o diagnóstico. O tucano afirmou que adiou sua agenda de compromissos e que iria trabalhar de maneira remota durante sua recuperação.

O governador de São Paulo já havia sido infectado pelo coronavírus em agosto do ano passado. Em seu Twitter, Doria alertou sobre os cuidados que a população, mesmo já imunizada, deve tomar.

Publicidade

"Meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados seguirem respeitando os protocolos. Pois, todos estão suscetíveis a serem infectados e transmitir o vírus, mesmo vacinados. Não importa a vacina, elas evitam o agravamento da doença, não a infecção", declarou.