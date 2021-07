Torre de transmissão de energia cai e deixa ao menos seis mortos no Pará - Reprodução Internet

Publicado 17/07/2021 11:02 | Atualizado 17/07/2021 11:03

Pará - Um acidente no sudoeste do Pará, com uma torre de transmissão de energia elétrica, deixou seis mortos e mais 13 feridos, na comunidade de Bom Jardim, na cidade de Pacajá, nesta sexta-feira. A estrutura estava sendo construída pela empresa KS.

Cinco vítimas, entre elas, funcionários da obra, morreram na hora do acidente e uma chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Pacajá, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao dar entrada na unidade de saúde.

Ainda segundo a prefeitura de Pacajá, os feridos estão sendo encaminhados ao Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira, com leitos disponibilizados pelo governo estadual. Não há detalhes sobre o estado dos sobreviventes.

Em suas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lamentou. "Acabo de receber a informação de um acidente na obra da linha de transmissão da Transamazônica. Temos registro de óbitos e feridos. Minha solidariedade às vítimas e aos familiares", escreveu Barbalho.

O governador ainda garantiu que o Estado está prestando toda assistência à prefeitura. "Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuam na área e as vítimas estão sendo encaminhadas aos Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira", completou Helder Barbalho.

O Governo do Estado está dando toda assistência ao município de Pacajá, que fica próximo ao local do acidente. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuam na área e as vítimas estão sendo encaminhados para o Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira.

O Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Tucuruí segue com a remoção dos corpos. A lista com a identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

A estrutura que estava sendo erguida faz parte de um projeto que leva energia elétrica da usina hidrelétrica de Belo Monte para o Estado vizinho, Amapá. O Estadão não conseguiu contato com a empresa responsável pela construção da torre.

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, disse se solidarizar com os familiares dos trabalhadores mortos e afirmou que a empresa em questão não presta serviços à usina.