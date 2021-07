Júlia Hennessy Cayuela - Reprodução Instagram

Publicado 17/07/2021 11:53

fotogaleria Belo Horizonte - A mãe da modelo e influenciadora Júlia Hennessy Cayuela, de 22 anos, lamentou a morte da filha após uma colisão entre a moto e um caminhão na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, na tarde de quinta-feira. Ela, que estava na garupa da motocicleta, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta-feira.

"Nós infelizmente perdemos nosso maior tesouro (....) A saudade fica, o rombo fica no nosso peito, mas vamos nos lembrar do sorriso dela e do 'Bom dia, vida', que ela sempre falava", escreveu Nina Sara Silveira, mãe da modelo mineira, nas redes sociais.

O marido dela, Daniel Cayuela, que pilotava a moto, também foi encaminhado para o Hospital do Cajuru, onde Júlia também estava, com múltiplas lesões nos braços e na cabeça.



Júlia Hennessy Cayuela tinha mais de 269 mil seguidores no Instagram. Momentos antes do acidente, ela publicou fotos viajando de moto com o marido e passando pela Serra da Graciosa.



"A vida é breve, vamos ser loucos. Eu, Você, Deus e a estrada! Seus sonhos são os meus também @danielcayuela", escreveu Júlia em sua última postagem.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o caminhão estava atravessando a pista, quando a moto bateu contra a lateral do veículo. Um helicóptero da Polícia Militar também deu apoio no atendimento. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.