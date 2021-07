Até o momentos, São Paulo já aplicou quase 35 milhões de doses dos imunizantes - Divulgação

Até o momentos, São Paulo já aplicou quase 35 milhões de doses dos imunizantesDivulgação

Publicado 28/07/2021 08:38

João Doria (PSDB), governador do estado de São Paulo, antecipará mais uma vez o calendário oficial de vacinação. A imunização aos adultos com idade acima de 18 anos, com a primeira dose, era prevista para se encerrar em 20 de agosto. Agora, toda esta faixa etária será finalizada na primeira quinzena do próximo mês. Adolescentes receberão as primeiras doses na sequência.

- De 20 a 29 de agosto: Adolescentes que tenham comorbidades, deficiências e/ou gestantes de 12 a 17 anos.

- De 30 de agosto a 5 de setembro: adolescentes em geral, de 15 a 17 anos.

- De 6 a 12 de setembro: adolescentes em geral, de 12 a 14 anos.

Publicidade

Segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, o tucano fará o anúncio oficial da nova meta de imunização durante a coletiva de imprensa que ocorrerá nesta quarta, 27, no Palácio dos Bandeirantes.

Ao todo, o estado de São Paulo já aplicou quase 35 milhões de doses dos imunizantes contra o novo coronavírus e encontra-se com 75% da sua população adulta vacinada com a primeira dose.



Publicidade

De todo este montante, 25,3 milhões de aplicações foram realizadas com as vacinas Coronavac, Pfizer e Oxford/AstraZeneca; 8,3 milhões delas foram da segunda dose; e 1 milhão corresponde à Janssen, que exige apenas uma única dose.



Das diferentes vacinas citadas acima, a que mais foi aplicada no estado paulista foi a Oxford/AstraZeneca, com 15,4 milhões de aplicações; em segundo lugar, encontra-se a Coronavac, com 14,3 milhões; em seguida, a da Pfizer, com 3,8 milhões; e, por fim, da Janssen com um milhão.