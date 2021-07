Imagem da igreja após a confusão - Reprodução

Publicado 28/07/2021 10:25

Na madrugada deste domingo, 25, dois argentinos e um uruguaio foram indiciados por lesão corporal e dano qualificado após começarem uma briga dentro de uma igreja na região de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Os homens estavam consumindo bebidas alcóolicas e fumando no local, onde pretendiam passar a noite.



Segundo informações do portal Metrópoles, dois dos homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Em depoimento, eles informaram aos policiais que estavam no município há cerca de duas semanas e vinham sobrevivendo fazendo malabarismo e pedindo dinheiro no sinal.



Fotos tiradas pela Polícia Civil do local mostram cadeiras quebradas no chão da igreja.

Um dos envolvidos no caso ainda não foi encontrado pela polícia, mas os três já foram indiciados pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.