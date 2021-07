Eliane assumiu o cargo nesta quarta-feira, 28 - Divulgação

Eliane assumiu o cargo nesta quarta-feira, 28Divulgação

Publicado 28/07/2021 18:59

Nesta quarta-feira, 28, Eliane Nogueira (PP-PI), suplente e mãe do titular do mandato Ciro Nogueira (PP-PI), tomou posse no lugar do filho. A senadora assumiu o cargo após Ciro ter sido chamado para ser ministro da

Casa Civil, em substituição ao general Luiz Eduardo Ramos.

Este será o primeiro mandato político de Eliane e Silva Nogueira Lima, 72 anos, natural de Teresina (PI). Empresária, ela compôs a chapa de Ciro, eleita em 2018. O segundo suplente é Gil Marques de Medeiros, o Gil Paraibano, também do PP, que, em 2020, foi eleito prefeito de Picos (PI). Por conta do recesso parlamentar, a cerimônia de posse ocorreu na Sala da Presidência do Senado, conduzida pelo 2º secretário da Mesa, senador Elmano Ferrer (PP-PI).



A senadora disse que dar continuidade ao trabalho realizado pelo filho é "uma grande honra e muita responsabilidade". Ela ressaltou que o amor pelo Piauí e a dedicação aos menos favorecidos vão nortear a sua atuação no Senado.



Segundo a Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar 64, de 1990), a indicação de parentes à suplência das chapas que concorrem ao Senado não é ilegal. No ano passado, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) apresentou o PLP 253/2020, que visa proibir a eleição de suplentes que sejam cônjuges, companheiros ou parentes dos candidatos. O projeto ainda não foi analisado.