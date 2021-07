Prefeito de Curitiba é criticado ao comemorar cidade congelada: 'DNA europeu' - Reprodução Twitter

Publicado 30/07/2021 18:29 | Atualizado 30/07/2021 18:31

Curitiba - O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), postou uma foto da estufa do Jardim Botânico da capital paranaense congelada nesta sexta-feira (30). O político foi criticado ao comparar a cidade à Europa e dizer que os curitibanos com "DNA europeu" celebram o novo "cartão postal".



"As geadas deste ano transformaram a estufa do Jardim Botânico em um Palácio de Gelo. A parte dos curitibanos que tem DNA eslavo, polonês, ucraniano ou europeu celebra o cartão postal. Como se a Áustria, a Alemanha ou a Rússia fossem aqui. Brasil Diferente é #InvernoEmCuritiba", escreveu Greca em seu Twitter.

Nos comentários da publicação, alguns internautas chegaram a afirmar que os curitibanos sofrem da "síndrome de europeu". "Olha, eu não ia nem comentar pra não dar ibope, mas o bairrismo e a pequenez do curitibano médio com síndrome de europeu chega a ser engraçada. A parte dos curitibanos que tem a história e a memória apagadas dessa cidade erguida por mãos indígenas e pretas não celebra", escreveu um.

Teve também quem fez questão de pedir para que o prefeito volte à realidade brasileira. "Que DNA eslavo o quê Grega... tá doidão? Só tá frio pra cacet*, além da vacinação em Curitiba tá toda cagad*. Aqui não é Áustria, Alemanha ou Rússia -- é Brasil congelando com um monte de gente na rua passando frio", disse um segundo.

"Ok, mas o importante é corrigir o problema crônico do abastecimento de água e de vacinas. No caso da vacina, Curitiba está estagnada na faixa de 40 e tantos, enquanto outras cidades sem complexo de vira-lata, ops, quero dizer, sem tantas 'raízes européias' já encerram os 30 anos", afirmou um terceiro.

"Só falta a vacinação ficar nos patamares europeus, né prefeito? Queria entender como várias cidades estão bem à frente da nossa. Será que não falta articulação política no Ministério e no governo do estado? Achei que a amizade valeria de algo, como destacado na campanha", complementou Katna Baran no Twitter.