Rede pede ao STF que Bolsonaro seja multado em R$ 500 mil por cada mentira sobre urnas Caption - AFP

Publicado 30/07/2021 17:42 | Atualizado 30/07/2021 17:45

São Paulo - A Rede Sustentabilidade pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) multe Jair Bolsonaro em R$ 500 mil por cada nova declaração falsa sobre as urnas eleitorais. O pedido foi feito após a live, realizada na ultima quinta-feira (30), pelo presidente. Bolsonaro havia prometido apresentar provas de que as urnas foram fraudadas em 2018 e que ele teria ganhado no primeiro turno . Entretanto, o presidente não comprovou as acusações que faz.