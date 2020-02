Desde que houve a confirmação do primeiro caso no país, há uma série de fake news sobre a doença sendo compartilhadas na Internet.



sarampo é mais letal do que o coronavírus, principalmente, no Rio, No comunidade divulgado ontem, o conselho aproveita para alertar que oé mais letal do que o coronavírus, principalmente, no Rio, onde houve já houve uma morte confirmada neste ano

"Todos os que não se vacinaram, dos 6 meses aos 59 anos, podem fazê-lo nos postos de saúde. Previnam-se contra o sarampo", o Cremerj pede. "E, por favor, divulguem estas verdades e mentiras", e lista:

VERDADES



1. A taxa de letalidade é inferior a 3%

2. Não existem relatos de casos de óbitos entre crianças e adolescentes



3. O vírus não resiste às temperaturas acima de 26º C



4. É necessário lavar as mãos e aplicar álcool gel frequentemente



5. Não há motivo para pânico



6. O coronavírus não resiste a mais de 9 horas no ar



7. Ao espirrar ou tossir, dobre o braço e encoste a boca na junção do cotovelo

MENTIRAS



1. Produtos vindos da China podem vir contaminados com o vírus



2. Lavar o nariz com soro fisiológico desativa o vírus



3. Enxaguante bucal elimina o coronavírus



4. Chá de abacate com hortelã previne coronavírus



5. Medicamentos eficazes contra o novo coronavírus



6. Uísque e mel são eficientes contra o coronavírus