Formado pela Universidade de São Paulo (USP) no curso de Ciências Sociais, Weffort permaneceu filiado ao PT até 1994 - Divulgação USP

Formado pela Universidade de São Paulo (USP) no curso de Ciências Sociais, Weffort permaneceu filiado ao PT até 1994Divulgação USP

Publicado 02/08/2021 12:47 | Atualizado 02/08/2021 12:48

Rio - O ex-ministro da Cultura e cientista político Francisco Weffort morreu aos 84 anos no Rio de Janeiro. Weffort fez parte da fundação do Partido dos Trabalhadores, onde ocupou o cargo de secretário-geral. A informação foi confirmada pelo hospital Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio. A morte foi em decorrência de um infarto do miocárdio.

O hospital confirmou a morte do ex-ministro na noite deste domingo, 1º, que não resistiu antes de fazer um procedimento para a desobstrução de artérias.

Publicidade

Formado pela Universidade de São Paulo (USP) no curso de Ciências Sociais, Weffort permaneceu filiado ao PT até 1994. Isso porque foi convidado por Fernando Henrique Cardoso, que foi seu professor durante a graduação, para assumir o cargo de ministro em seu governo. Ele ocupou o cargo de ministro da Cultura entre os anos de 1995 e 2002.

Na gestão, ele implementou a Lei do Audiovisual,medida para a permissão que empresas privadas abatam do Imposto de Renda o valor que investirem no financiamento de projetos na área. Weffort também defendeu o aumento do orçamento da pasta e fez alterações na Lei Rouanet.

Publicidade

Antes mesmo de ocupar o cargo de ministro, Weffort participou da campanha das Diretas Já, manifestações populares que pediam a retomada das eleições diretas para o cargo de presidente da República no Brasil.

Weffort também foi fundador e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), pesquisador do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea (Cedec) e deu aula no Wilson Center e no Helen Kellogg Institute, nos Estados Unidos. Além disso, fez parte do grupo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP).

Publicidade

Ele também escreveu alguns livros, como "Por que Democracia?", de 1984, e "Qual Democracia?", de 1992.

Weffort deixa a mulher, Helena Severo, e quatro filhas. Ele será enterrado em São Paulo, mas a família ainda não decidiu se fará algum tipo de cerimônia.