Reverendo Amilton Gomes presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feiraAgência Senado

Publicado 03/08/2021 12:54 | Atualizado 03/08/2021 13:18

Brasília - Em primeira oitiva após o recesso da CPI da Covid, o reverendo Amilton Gomes de Paula, fundador de uma entidade privada chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah), responde às dúvidas dos senadores na sessão desta terça-feira, 3. Apontado como intermediador entre empresas que ofertavam vacinas e o governo federal, o reverendo foi questionado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão, acerca da atuação da entidade na negociação de imunizantes.



Em um primeiro momento o deponte explicou que não atuou na negociação de vacinas, mas sim, indicando quem poderia fornecer os imunizantes, veja:

Reverendo Amilton diz que nao negociou vacinas com o governo e que só indicava quem tinha os imunizantes.



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/gugrhDdCfC — Jornal O Dia (@jornalodia) August 3, 2021 Em resposta à Calheiros, o reverendo reforçou que o Senah não atua em negociações de vacinas, mas que foram abertas “conversações” devido ao preço apresentado por Dominguetti de U$ 3,50.



“O trabalho da Senah, como foi procurado pelo senhor Dominguetti e o senhor Cristiano, é um trabalho humanitário. Então, a priori, quando eles vieram conversar conosco nós abrimos uma conversação, porque sabíamos que esse preço a U$ 3,50 colocaria essa disponibilização de vacinas ao Brasil”,



O religioso afirmou ainda que "nunca havia negociado vacinas" e que apenas "apresentou as informações" ao Ministério da Saúde.



O depoente disse que as primeiras reuniões com o Ministério da Saúde foram realizadas com a participação de diretores da Senah, a partir do dia 22 de fevereiro de 2021. Segundo Ailton, eles foram os responsáveis por conduzir Dominguetti ao ministério.

Ailton

Acompanhe ao vivo: