PF apreende 1,3 tonelada de cocaína em jato executivoDivulgação

Publicado 04/08/2021 16:33 | Atualizado 04/08/2021 16:40

Fortaleza - A Polícia Federal apreendeu na manhã desta quarta-feira (4), 1.304 quilos de cocaína após uma investigação no aeroporto de Fortaleza, Ceará. Duas pessoas foram presas durante a ação, um passageiro espanhol e o comandante turco. Outros três tripulantes estão sendo interrogados.



Segundo a PF, a droga foi flagrada em malas de um jato executivo de nacionalidade turca que decolou de Ribeirão Preto (SP) e tinha como destino Bruxelas, na Bélgica.

"Foram confirmadas as investigações iniciais da Polícia Federal. Eles disseram que foram fazer turismo em Guarulhos, foi quando a gente suspeitou. Na sequência passaram à abertura das malas, subimos na aeronave e ordenamos o desligamento dos motores", disse o delegado da Polícia Federal no Ceará, Alan Robson.



A cocaína estava escondida em 24 malas que pertenciam a um passageiro espanhol. Havia 50 tabletes de droga em cada mala, com um total de 1.200 tabletes de cocaína, conforme a polícia.

Em um vídeo gravado por policiais, um agente abre uma das malas no interior do jatinho, rasga as embalagens e faz um teste que comprova que o conteúdo é cocaína.



Em seguida, ele questiona ao comandante da aeronave: "você sabe do que se trata isso?", em inglês. O comandante responde que não sabe do que se trata.



Depois que os policiais se certificaram que se tratava de cocaína, um agente pergunta ao comandante quantos quilos ainda havia na bagagem. O capitão da aeronave respondeu: "não sei, acho que uns 300 pounds.", o equivalente a 136 quilos.

De acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos a aeronave, celulares e documentos. As investigações continuam com a análise do material coletado.



Assista ao vídeo:

