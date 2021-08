Presidente Jair Bolsonaro - Marcos Correa

Publicado 04/08/2021 18:46

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 8, que só irá se vacinar contra o coronavírus depois de que toda a população brasileira estiver imunizada. Aos 66 anos, Bolsonaro disse ainda que não irá tomar o imunizante CoronaVac.

De acordo com o chefe de Estado, não faz sentido tomar a vacina na frente de pessoas que estão apavoradas com a pandemia, e afirmou ainda que não irá tomar a "vacina de SP", fazendo referencia ao imunizante da Sinovac e do Instituto Butantan.

"Eu serei o último da fila. Já que tem muita gente apavorada para tomar vacina, não é justo o chefe do Estado tomar na frente do cidadão comum. Então, eu vou ser o último da fila. Eu vou tomar vacina que eu possa entrar no mundo todo. Eu não posso tomar essa vacina lá de SP que não está aceita na Europa nem nos EUA. Eu viajo o mundo o todo e tenho que tomar a específica aceita no mundo todo", justificou o presidente, que vem fazendo críticas reiteradas ao imunizante.

Vale lembrar que escolher qual imunizante tomar vai contra as recomendação do Ministério da Saúde que afirma que todas as vacinas disponíveis para aplicação no Brasil são eficazes e seguras. Não aceitar vacina seja lá qual for a farmacêutica responsável produção, atrasa o processo de imunização geral da população.