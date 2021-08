CoronaVac eleva em 70% anticorpos contra Covid-19 em pacientes imunossuprimidos, diz estudo - Divulgação

Publicado 04/08/2021 17:11

Pacientes com doenças reumatológicas apresentaram um aumento de 70,4% no nível de anticorpos contra o novo coronavírus duas semanas após a segunda dose da CoronaVac. Segundo estudo realizado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), a vacina do Butantan também elevou em 56,3% a quantidade de anticorpos neutralizantes.

O estudo, divulgado na última sexta-feira, 30, na publicação científica Nature Medicine, mostrou que a CoronaVac não só é bem aceita pelo organismo de pacientes sistema imunológico enfraquecido, sendo segura, como gera um alto nível de anticorpos de defesa e neutralizantes, mostrando eficácia.

"Não tivemos nenhum caso de efeito colateral grave ou moderado entre os pacientes, mesmo sabendo que isso poderia ser esperado entre imunossuprimidos. Só tivemos efeitos colaterais leves. A CoronaVac é uma vacina altamente segura", afirma a diretora clínica do Eloisa Bonfá.

O estudo contou com a participação de 910 pacientes imunossuprimidos. Pouco depois da segunda dose, quando os anticorpos ainda estavam em produção, houve 33 casos de Covid-19; 40 dias depois, esse número havia caído para seis casos.

O nível de anticorpos de defesa gerados nos imunossuprimidos foi de 70,4%, enquanto no grupo controle foi de 95%. Já o nível de anticorpos neutralizantes foi de 56,3% nos imunossuprimidos, e de 79,3% no grupo controle.

Pacientes imunossuprimidos têm uma menor capacidade de produzir anticorpos, até porque costumam utilizar corticoides e imunossupressores para reprimir o sistema imunológico. Por isso, são mais suscetíveis a contrair doenças infecciosas, como é o caso da Covid-19, que pode evoluir para casos graves.