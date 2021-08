Jovem mata os pais a facadas e depois tira a própria vida - Reprodução/TV Gazeta

Publicado 04/08/2021 17:14 | Atualizado 04/08/2021 17:20

Vitória - O médico urologista Paulo de Oliveira Cesar, de 68 anos, e sua a esposa, Raquel Heringer Cesar, de 61 anos, foram encontrados mortos no apartamento da família, em Vila Velha, Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (4). Segundo a polícia, o crime foi cometido pelo filho do casal, Guilherme Heringer Cesar, 22 anos, que depois tirou a própria vida.

Uma perícia foi realizada no apartamento. De acordo com as investigações, Raquel levou as primeiras facadas enquanto dormia. Já o pai tentou se esconder no banheiro, mas foi golpeado várias vezes e também morreu.

Ainda segundo a polícia, em seguida Guilherme teria ligado para um parente e confessado o crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a faca utilizada no crime e um computador do estudante foram apreendidos. Já os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

CVV

Caso esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Para mais informações, ligue 188.