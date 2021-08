Após a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) encontrar um "objeto estranho" em seu apartamento funcional, no episódio em que a parlamentar alega ter sofrido um atentado, seu advogado no caso Antônio Carlos de Almeida Castro – conhecido como Kakay - revelou qual seria o item identificado: bitucas de cigarro.

"É uma bituca de cigarro e está sendo feito um laudo para saber se há condições de descobrir de quem era, porque lá, ninguém fuma", explicou Kakay à equipe de reportagem. O representante da parlamentar disse, também, que não trabalha com prazos referentes à conclusão da perícia.

Para a colunista Sonia Racy, do jornal Estado de S.Paulo, o advogado informou que a deputada não falará mais sobre o caso e destacou que as bitucas encontradas referem-se a cigarros Malboro. Os itens foram identificados em dois momentos diferentes.

Na primeira vez em que a parlamentar encontrou as bitucas, três meses atrás, o casal não demonstrou preocupação e agora foi informada "sobre outra bituca da mesma marca, encontrada debaixo do sofá".

"Espero que o resultado desse laudo saia em breve", relatou o advogado, que mostrou-se satisfeito com o resultado negativo do exame médico realizado pelo marido de Joice , referente a possíveis lesões nas mãos, compatíveis com as de um possível agressor. "Já esperávamos este resultado".