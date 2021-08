Vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 05/08/2021 13:29 | Atualizado 05/08/2021 13:31

Brasília - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou, durante sessão da CPI da Covid desta quinta-feira (5), que o presidente Jair Bolsonaro divulgou em suas redes sociais, na noite de quarta-feira (4), dados de um inquérito sigiloso.

Randolfe Rodrigues diz que apesar de abertura de inquérito para analisar vazamento de documentos sigilosos, o presidente Bolsonaro divulgou informações sigilosas em suas redes sociais ontem (4).



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/EP85McTMRz — Jornal O Dia (@jornalodia) August 5, 2021

O parlamentar lembrou o fato para demonstrar descontentamento com a instalação de um inquérito da Polícia Federal que apurará o vazamento de informações sigilosas da comissão. Segundo Randolfe e os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES), Renan Calheiros (MDB-AL) e Humberto Costa (PT-PE), a medida é uma tentativa de "intimidação". Eles também acusam o governo de usar PF politicamente.

A CPI da Pandemia vai ingressar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal solicitando o trancamento do inquérito da PF.



