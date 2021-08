Vacina da Pfizer - Reprodução internet

Publicado 08/08/2021 11:41

São Paulo - Dois aviões com mais 2,1 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 chegarão ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, neste domingo. O primeiro voo aterrizou às 7h37 e o segundo está previsto para chegar às 16h20.

As entregas foram separadas em dois aviões com 1.053.000 doses cada um. No total, a empresa já entregou 41 lotes ao país, totalizando 36 milhões de 200 milhões de imunizantes da vacina Pfizer/Biontech contratados pelo governo federal.

Entre o final de agosto e setembro, há a previsão da chegada de quase 52,4 milhões de doses – que fazem parte do primeiro acordo firmado no dia 19 de março e que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021.



O segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. Ao longo do ano, a farmacêutica fornecerá um total de 200 milhões de doses de vacina ao Brasil.