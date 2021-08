Após o acidente, o motociclista, caído no asfalto ferido, tenta se levantar - Reprodução

Publicado 09/08/2021 13:04

São Paulo - Um motociclista, de 21 anos, foi arremessado após bater em um fusca em São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo, 8, e girou no ar depois do acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão.

Após o acidente, o motociclista, caído no asfalto ferido, tenta se levantar. No vídeo, é possível ver que o motorista, 54, tenta cruzar a pista contrária para acessar uma rua, mas acaba sendo atingido pela moto.

De acordo com a TV Tem, a Polícia Militar esteve no local e chamou a equipe de emergência da cidade. Tanto o motociclista quanto o motorista foram levados para hospital municipal em estado grave. Na manhã desta segunda-feira, 9, os dois seguiam internados, mas agora em estado estável.