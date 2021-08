Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Brasília - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse esperar que o presidente Jair Bolsonaro aceite uma eventual derrota na votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso. A medida está sendo analisada por deputados nesta terça-feira (10).

Em conversa com a imprensa, Lira também preferiu não "prever" o resultado do plenário. “Vamos esperar o resultado. Como eu disse, tanto um resultado quanto outro terão reverberações, terão consequências. Se passar, teremos segundo turno, teremos Senado, teremos manutenção de texto ou não no Senado”, disse.

“Se não passar, há um compromisso do presidente da República – e isso ficou claro – de que cumprirá, de que aceitará o resultado do plenário da Câmara dos Deputados. É isso que eu espero”, continuou.

O voto impresso é a pauta da vez defendida por Bolsonaro. Recentemente, o presidente fez ataques sem provas ao sistema eleitoral e já ameaçou agir "fora das quatro linhas" da Constituição.