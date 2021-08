Jair Bolsonaro - Marcos Correa

Jair BolsonaroMarcos Correa

Publicado 10/08/2021 19:35

No dia em que completa um ano à frente da embaixada da Argentina no Brasil, Daniel Scioli foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro para uma reunião no Palácio do Planalto. No encontro, eles trataram do avanço da agenda bilateral entre os dois países.

"Nós torcemos muito pela Argentina, conte com nossa boa vontade. Rivalidade apenas no futebol", afirmou o presidente, em vídeo divulgado nas redes sociais do embaixador. Daniel Scioli agradeceu o apoio do governo brasileiro em temas importantes para o país vizinho, como a renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI).