Tempo: nova frente fria vai derrubar temperaturas em todo o paísFoto: reprodução internet

Publicado 10/08/2021 18:32 | Atualizado 10/08/2021 18:34

Curitiba - As temperaturas devem cair em todo o país com a chegada de uma nova massa de ar polar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet ), o frio será mais rigoroso na região Sul, com risco de geada. No Sudeste e Nordeste, os dias também serão mais gelados.



Mesmo com a queda nas temperaturas, essa nova frente fria não deve ser tão forte quanto a que ocorreu no final do mês de julho.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da prefeitura de São Paulo, além do frio, a capital deve contar com chuvas fracas em pontos isolados.

Durante a madrugada da quarta-feira (11), a cidade deve registrar uma temperatura mínima de 13°C. Mesmo com sol, durante o dia a temperatura não deverá passar dos 19°C.

A quinta-feira (11) tem a previsão marcada por chuviscos e baixa amplitude térmica, oscilando entre 13ºC e 18ºC. Os níveis de umidade do ar devem oscilar entre 55% e 95%.

Previsão por região

No Sul, as temperaturas ficam abaixo dos 8°C, chegando a atingir 2°C no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Sudeste, na região de São Paulo e Minas Gerais, as menores temperaturas devem ficar entre 10°C e 16°C.

O oeste de Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso, no Centro-Oeste, devem ter temperaturas próximas a 14°C. O leste de Goiás e o Distrito Federal, ficarão em torno de 16°C.

O centro-norte da Bahia e o centro-sul do Nordeste terão as menores temperaturas, perto de 14°C. O agreste pernambucano e paraibano devem marcar 16ºC.

Na região Norte, as temperaturas não devem ultrapassar os 20°C, temperatura mais baixa prevista para Tocantins e Rondônia.

As chuvas devem ser mais significativas no noroeste do Pará, do Amazonas e em parte de Roraima, ficando entre 40 mm e 50 mm. A previsão é de 80 mm para a região do Baixo Amazonas.

Não há possibilidade de chuva significativa para o Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. No Sul, áreas de instabilidade vão provocar acumulados na casa dos 70 mm em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.