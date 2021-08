João Doria viajará para o Rio para se encontrar com militantes - Wilson Dias/Agência Brasil

João Doria viajará para o Rio para se encontrar com militantes Wilson Dias/Agência Brasil

Publicado 14/08/2021 21:39

Rio - O atual governador de São Paulo e pré-candidato às prévias do PSDB para as eleições de 2022, João Doria, virá ao Rio de Janeiro para se reunir a militância do partido. O encontro, que faz parte de sua campanha por votos para ser o candidato da sigla, acontecerá na região central da capital carioca, no próximo sábado (21).

No mês de julho, Doria viajou para Campo Grande e Goiânia com o mesmo objetivo. Aos colegas de legenda, criticou os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral e ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, e afirmou que não há "nenhum risco" de não ocorrer eleições no ano que vem.

Publicidade

"Num país democrático, que respeita a Constituição, e com um povo mobilizado em defesa à democracia e respeito aos Poderes, não vejo nenhum campo para não termos eleições", disse. "Esse espírito autoritário do atual presidente não tem amparo na população brasileira. E a maioria dos governadores querem eleições no ano que vem, pelo voto eletrônico", disse.

O PSDB vai definir em novembro quem será o seu candidato para disputar as eleições presidenciais de 2022.