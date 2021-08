Brasil

FHC reitera apoio a Doria em 2022 e declara: 'ele representa o Brasil do futuro'

Prévias do PSDB estão marcadas para novembro e um dos principais adversários de Doria é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite

Publicado 18/08/2021 13:45 | Atualizado há 37 minutos