CPI da Covid ouve nesta quarta-feira, 18, Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos - Pedro França/Agência Senado

Publicado 18/08/2021 12:13 | Atualizado 18/08/2021 12:56

Simone Tebet argumenta que Túlio Silveira está na comissão na condição de testemunha e defende que ele deponha.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/QEzu5xlsB4 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 18, 2021

Brasília - A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira, 18, Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos. Ele foi representante legal da empresa na negociação da vacina indiana Covaxin, da Bharat Biotech, com o Ministério da Saúde. Durante a inquirição do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão, acerca de questões sobre as negociações da vacina indiana Covaxin, o depoente respondeu, repetidas vezes, que permaneceria em silêncio.Em seguida, Renan Calheiros afirmou que o silêncio do depoente Túlio Silveira pode ser por conta de uma "impossibilidade de se obter uma resposta dentro dos limites da legislação brasileira".Túlio havia recorrido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não comparecer à CPI, alegando “sigilo profissional”. O argumento, não foi aceito pelo ministro Luiz Fux, mas o magistrado o concedeu um habeas corpus, permitindo que o depoente fique em silêncio diante de perguntas que possam o incriminar.No início da comissão, após fala inicial do depoente na CPI, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) questionou o cargo exercido por Túlio, que chegou a comissão como argumentou que os documentos apresentados à comissão demonstram que ele atuava como Departamento Jurídico da Precisa Medicamentos e não assinava como advogado da empresa.“Não achei no processo nenhuma procuração judiciária do Túlio Silveira comprovando que era advogado da Precisa quando ele atravessou uma série de e-mails no contrato da Covaxin no Ministério da Saúde”, disse a senadora.Toledo, advogado do depoente, afirmou que o mesmo não é consultor jurídico da empresa Precisa, mas sim advogado contratado e que, portanto, conta com sigilo profissional. A defesa afirmou ainda ter consultado a OAB/DF, que afirmou que em hipótese nenhuma Túlio está autorizado a revelar segredo que tomou conhecimento em razão do ofício de advogado, seja na qualidade de investigado ou testemunha. Além disso, ele chegou a pedir que a CPI reconsiderasse a convocação de Túlio e permitisse o seu silêncio na CPI por conta do sigilo profissional.O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), no entanto, decidiu manter o depoimento de Túlio Silveira nos depoimento nos termos de um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. “Vou decidir o que o ministro Fux falou (...) se alguém quiser questionar a decisão, que recorra a ele”, disse Aziz.