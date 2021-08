58% dos brasileiros acham que um processo de impeachment deveria prosperar contra Bolsonaro - AFP

58% dos brasileiros acham que um processo de impeachment deveria prosperar contra BolsonaroAFP

Publicado 19/08/2021 08:44

Brasília - Cresce entre a população a crença de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deva sofrer um processo de impeachment. Ao menos é isso que aponta uma pesquisa atualizada do instituto PoderData, que apontou para um crescimento de 8% no número de brasileiros que desejam uma interrupção na condução do governo federal. As informações são do portal Poder360.

Na última pesquisa divulgada, no final de julho, 50% dos entrevistados acreditavam que Bolsonaro não deveria seguir na presidência da República. Hoje, 58% acham que um processo de impedimento deveria prosperar contra o capitão do Exército.

Publicidade

O número de pessoas que acreditam que Bolsonaro deveria continuar no cargo despencou e caiu 13 pontos percentuais desde a última pesquisa, passando de 45% para 32%.



A quantidade de pessoas que desejam o impeachment de Bolsonaro avançou entre aqueles que classificam seu trabalho como 'regular'. Em julho, 36% dos 'regulares' desejavam sua saída e 60% sua permanência no cargo. Hoje, 50% desejam sua saída e 11% sua continuidade.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de agosto pelo Poder360 e contou com a entrevista de 2.500 pessoas, divididas em 433 municípios nas 27 unidades federativas. A taxa de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.