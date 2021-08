No mesmo período, foram registrados 28.388 novos casos de contaminações pelo coronavírus - Reprodução

Publicado 21/08/2021 18:17

Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou oficialmente 698 mortes por covid-19 e possui 574.209 óbitos acumulados desde o início da pandemia. Após este sábado, 21, a média móvel de vítimas do novo coronavírus nos últimos sete dias chegou a 774 óbitos.



No mesmo período, foram registrados 28.388 novos casos de contaminações pela doença. No total, 20.556.487 brasileiros possuem ou já foram diagnosticados com a doença. A média móvel de infecções subiu e registra 29.478 novas transmissões por dia.

Desde o início de junho do ano passado, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informa os dados referente a pandemia da covid-19 após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, mais de 211 milhões de pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Em relação as mortes, mais de 4 milhões já foram a óbito em decorrência da covid-19 em todo o mundo, sendo o Brasil o segundo país com maior número de vítimas da doença.