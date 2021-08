Por meio da Assessoria de Comunicação da Advocacia-Geral da União, André Mendonça informou que "a crítica é normal no ambiente democrático" - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por meio da Assessoria de Comunicação da Advocacia-Geral da União, André Mendonça informou que "a crítica é normal no ambiente democrático"Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 23/08/2021 11:00

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira, 23, esperar que André Mendonça, indicado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), seja sabatinado pelo Senado nos próximos dias. Em entrevista à Rádio Nova Regional, do Vale do Ribeira (SP), no entanto, Bolsonaro ponderou que as sabatinas são um julgamento "muito mais político do que técnico", o que poderia complicar a aprovação. "André Mendonça é pessoa fantástica", defendeu o presidente, destacando o que chamou de saber jurídico e a religiosidade do indicado.

O nome do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União já foi encaminhado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. O líder do colegiado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), contudo, tem resistido a pautar a indicação em meio à ofensiva do Palácio do Planalto sobre o Poder Judiciário.

Publicidade

Na entrevista, o chefe do Executivo manteve sua postura crítica em relação às recentes respostas do Supremo Tribunal Federal a propagadores de fake news e incentivadores de atos antidemocráticos, como a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. "A gente não pode aceitar passivamente isso", declarou, reiterando que estará nas manifestações em desagravo ao seu governo marcadas para o dia 7 de setembro.