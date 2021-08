Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) - Pedro Gontijo/Senado Federal

23/08/2021

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), voltou a pedir nesta segunda-feira, 23, a retomada de diálogo entre os chefes dos Três Poderes, abalado com a ofensiva do presidente Jair Bolsonaro sobre o Supremo Tribunal Federal (STF).

"A reunião é muito importante. Pedi ao ministro Luiz Fux que houvesse a iniciativa da reunião entre os poderes", declarou Pacheco durante evento do Secovi, sindicato patronal do mercado imobiliário. "Precisamos dar o mínimo de estabilidade nas relações", acrescentou.

A reunião entre os Três Poderes foi cancelada por Fux em resposta aos ataques de Bolsonaro a ministros da Corte. Na avaliação de Pacheco, o restabelecimento do diálogo ficou ainda mais comprometido com a apresentação, por parte do Palácio do Planalto, de pedido de impeachment contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Pacheco ainda reforçou durante o evento o compromisso do Senado com a democracia e garantiu que não admitirá nenhum tipo de retrocesso no Estado de direito. "O papel da presidência do Senado é a forma apaziguadora de tratar, mas ninguém pode duvidar da firmeza desta Casa". Clamando não só pela união, mas pela independência entre três os Poderes, Pacheco ainda disse que não interfere nas decisões do Executivo e, assim, "seria bom outros que Poderes não interferissem no Legislativo".