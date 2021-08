Somados aos lotes anteriores, serão entregues ao governo brasileiro 53.325.090 doses da Pfizer até o dia 29 deste mês - Divulgação / Dado Ruvic

Publicado 23/08/2021 16:39 | Atualizado 23/08/2021 16:40

A Pfizer Brasil estima prevê entregar ao Ministério da Saúde, entre esta terça-feira e domingo, mais 5.377.320 de doses da vacina contra a Covid-19, produzida em parceria com a BioNTech. Serão cinco voos que sairão do Aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo.

Somados aos lotes anteriores, serão entregues ao governo brasileiro 53.325.090 doses até o dia 29 deste mês.

As doses do imunizante que estão chegando ao Brasil são produzidas em duas fábricas nos Estados Unidos, Kalamazoo e McPherson. As vacinas são despachadas de avião em Miami para então seguir viagem rumo ao Brasil.

Os imunizantes são descarregados do avião entre 30 minutos e 1 hora, dependendo da quantidade, e enviados para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos. De lá, as vacinas seguem para os mais de 38 mil postos de vacinação espalhados pelo país.