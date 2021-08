Ministro Alexandre de Moraes - Divulgação

Publicado 23/08/2021 18:49 | Atualizado 23/08/2021 18:57

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou nesta segunda-feira, 23, a notícia-crime contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, por suposto crime de prevaricação. Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Fabiano Contarato (Rede-ES) apresentaram a representação na quarta-feira passada, 18. Para os parlamentares, Aras é omisso diante do que chamam de "crimes e arbitrariedades" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).