Informação foi dada pelo presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), nesta terça-feira - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 24/08/2021 12:19 | Atualizado 24/08/2021 12:20

Brasília - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) informou que os senadores só terão acesso à documentos sigilosos após realizarem um pedido assinado aos documentos específicos. A decisão foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, ter determinado que a comissão deveria tomar providência em relação ao vazamento de documentos.

"Se vazar algum documento, estará lá a assinatura do senador e ele será responsabilizado. Não está cerceado o acesso aos documentos, mas nós temos que tomar algumas providências", declarou.

Aziz afirmou, ainda, que a CPI recorreu da decisão do ministro do STF Edson Fachin negando habeas corpus à comissão no inquérito da Polícia Federal sobre a suposta divulgação de documentos sigilosos no caso da compra da vacina indiana Covaxin.