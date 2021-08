Fernando Haddad (PT) - Filipe Araujo/ Fotos Públicas

Fernando Haddad (PT) Filipe Araujo/ Fotos Públicas

Publicado 24/08/2021 14:13

Brasília - Em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da TV Globo, o ex-candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 2018, Fernando Haddad falou sobre as críticas que vem recebendo de Ciro Gomes (PDT).



"Diante do que estava acontecendo no Brasil, lembrando que eu sou advogado do Lula, eu conheço o processo como advogado, eu não ia deixar o Lula na mão de jeito nenhum. De jeito nenhum! Se o Ciro quer me ofender no teu programa, [Pedro Bial], por causa disso, problema é dele, eu não vou me rebaixar ao nível dele para retrucar o que ele está falando ao meu respeito. Eu não ia deixar o Lula na mão, ponto", disse Haddad.

Publicidade

No mesmo programa, em outra ocasião, Ciro disse a Bial que Lula tinha organizado uma aliança com Ciro na cabeça da chapa e Haddad como vice. "A oferta real foi que o Ciro deveria ser vice do Lula, que não queria abrir mão da candidatura antes das Nações Unidas se manifestarem sobre a situação dele", disse Haddad.

"Em caso do impedimento do Lula, o Ciro assumiria a cabeça de chapa, e eu entraria para compor como vice, como candidato a vice", argumentou.