Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem ataca o segurança - Reprodução

Publicado 24/08/2021 13:45

Belo Horizonte - Um homem de 43 anos morreu na noite de ontem (24), em um surpercado no no bairro Floramar, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima trabalhava como fiscal no mercado e foi atacada após abordar um jovem que havia roubado chocolates do local.



Testemunhas disseram à Polícia Federal que o suspeito estava sendo observado por esconder mercadorias em sua roupa. Ao ser abordado, o jovem atacou o segurança com dois golpes de canivete no peito.

Além do homem de 43 anos, mais dois fiscais ficaram feridos. Mesmo com o reforço, o suspeito conseguiu escapar. Os policiais locarizaram o jovem, que foi capturado e levado para a Deplan (Delegacia de Plantão) 1.

No local ele confessou ter roubado os chocolates e atacado os seguranças. O suspeito foi preso em flagrante e o canivete foi apreendido.