Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 25/08/2021 17:46 | Atualizado 25/08/2021 17:47

Brasília - Com 575 mil mortos pela pandemia no Brasil, e com a inflação próxima dos 10% nos últimos 12 meses, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou aos seus apoiadores, nesta quarta-feira (25), que precisa tirar férias. As informações são do portal Uol.



Aos gritos de "Bolsonaro 2022", os manifestantes questionaram o mandatário sobre as eleições presidenciais que ocorrerão no próximo ano. Jair ressaltou que ainda não encontrou um partido para concorrer ao pleito.

O presidente buscou consturir sua própria sigla em 2019, o Aliança pelo Brasil, após a sua saída do partido que o abrigou em sua eleição - o PSL. No entanto, por não obter a quantidade de assinaturas necessárias, a legenda não prosperou.

Mesmo assim, o perfil do partido Aliança divulgou nas suas redes sociais que montará tendas pela Avenida Paulista, em São Paulo, nas manifestações agendadas para o dia 07 de setembro. Bolsonaro ainda mantém negociações com outros partidos, como o Progressistas, Patriota, PTB e PRTB - sigla do vice Hamilton Mourão.