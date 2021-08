Vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 26/08/2021 17:46 | Atualizado 26/08/2021 18:42

A CPI da Covid definiu uma nova agenda de depoimentos para a semana que vêm, e irá ouvir o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva na próxima terça-feira, 31. A reunião começa às 9h30. Segundo Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Ivanildo da Silva é um “aparente intermediário em esquemas duvidosos da empresa VTCLog”.



O vice-presidente da comissão alega que é preciso ouvi-lo, porque apesar de ser “apenas um motoboy”, com salário em torno de R$ 2 mil, ele é responsável por cerca de 5% de toda a movimentação atípica feita pela VTCLog.

Randolfe também informou que solicitará à Polícia Federal que dê garantia de vida a Ivanildo.

A empresa, responsável por fazer todo o sistema de logística com contratos, e transportar insumos de para o Ministério da Saúde, se tornou alvo de uma das principais linhas de investigação da CPI. Randolfe destacou, também, que a empresa está “no centro dos escândalos de corrupção” envolvendo o Ministério da Saúde.



Ainda de acordo com a petição, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicou que a VTCLog, de forma suspeita, movimentou R$ 117 milhões nos últimos dois anos.

O nome de Ivanildo Gonçalves da Silva é citado diversas vezes no documento. Ele teria sacado, em diversos momentos, o montante de R$ 4,7 milhões, sendo a maioria de saques em espécie e na boca do caixa.



Luciano Hang

Pouco antes do encerramento da reunião da CPI da Pandemia desta quinta-feira (26), o relator Renan Calheiros (MDB-AL) pediu que a Comissão agende o mais breve possível o depoimento do empresário Luciano Hang, dono da empresa Havan.



"Nós precisamos marcar o depoimento do senhor Luciano Hang, um notório membro do gabinete paralelo. O depoimento dele para essa Comissão Parlamentar de Inquérito é muito importante. Para que a CPI e o Brasil conheçam o submundo que essa gente criou" disse Renan.



O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), informou que Hang será ouvido após o feriado de 7 de setembro.



Na parte final da reunião, o depoente José Ricardo Santana deixou de responder às últimas perguntas dos senadores Jean Paul Prates (PT-RN), Renan e Randolfe.



Antes de encerrar a reunião, a CPI aprovou requerimento que transforma José Ricardo Santana em investigado pela Comissão. Também virou investigado José Alves Filho.