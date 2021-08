Covid - Reprodução

Publicado 31/08/2021 13:18 | Atualizado 31/08/2021 13:20

São Paulo - O Estado de São Paulo registrou a primeira morte por covid-19 causada pela variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia. O óbito, divulgado na segunda-feira (30), ocorreu em Piracicaba, no interior do Estado, e se refere a uma mulher de 74 anos, com comorbidade e já vacinada com duas doses do imunizante da Coronavac.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (31), o governador do Estado, João Doria (PSB), foi questionado sobre o assunto, mas recusou comentar. Segundo Doria, o tema será tratado na entrevista sobre o combate ao coronavírus programada para quarta-feira (1°).

No dia 18 de agosto, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governador anunciou o fim das medidas de restrição contra a covid-19 no Estado, atribuindo o feito à campanha de vacinação. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira, 30, pelo governo paulista, desde o início da pandemia, São Paulo registrou 4.255.324 casos e 145.558 óbitos pela doençaEstadão Conteúdo