Traficante estava foragida desde abril - Divulgação

Traficante estava foragida desde abril Divulgação

Publicado 31/08/2021 14:20 | Atualizado 31/08/2021 14:25

Porto Alegre - Valeska Pereira Monteiro, ou Majestade, de 27 anos, foi presa na última quinta-feira (26). Apontada como integrante de um grupo responsável pelo tráfico de drogas no Ceará, Valeska foi capturada enquanto passava as férias em Gramado, no Rio Grande do Sul.



Ela responde por roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas. A "Majestade" já havia sido presa pela polícia em 2014 por liderar uma quadrilha que praticava roubos em Fortaleza.

De acordo com Márcio Rodrigo Gutiérrez, Delegado Geral Adjunto, a mulher foi localizada após oito meses de monitoramento. Mesmo fora do estado, ela continuava comandando o tráfico.



"A Valeska vem sendo monitorada pela Polícia Civil há algum tempo e nós identificamos que ela era o braço financeiro desse grupo. Ela fazia toda a contabilidade, fazia o levantamento financeiro desse grupo criminoso que é baseado o Rio de Janeiro, mas também tem os seus tentáculos no Estado do Ceará", disse para o G1.

Para o delegado, a prisão da mulher é muito significante para o combate as organizações criminosas. Majestade estava foragida desde abril, quando tirou tornozeleira eletrônica de monitoramento.

Além de Valeska, outros dois foram presos suspeitos de integrarem o mesmo grupo. A polícia apreendeu armas, munições, dinheiro e vários tipos de entorpecentes.